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ضبا ورياح.. تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الثلاثاء، 30-11-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، حسبما نشرت " صدي" .
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 12-32 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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