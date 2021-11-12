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تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الجمعة، 12-11-2021 02:15 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 12 نوفمبر في المملكة العربية السعودية.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلي إلي أن السماء ستكون صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزئي الأوسط والجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومتر إلى مترين ونصف على الجزئي الجنوبي والأوسط, وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة تتحول شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي خلال النهار بسرعة 10-25 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
 

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