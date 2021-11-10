تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

الأربعاء، 10-11-2021
09:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الأربعاء 10 نوفمبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن ستكون غائمة جزئياً إلى
غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان
،
عسير
، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة
، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء
الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف
الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة
10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.