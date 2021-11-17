تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

الأربعاء، 17-11-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الأربعاء 17 نوفمبر في المملكة.
و أشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي ظهور السحب الرعدية
على مرتفعات جازان
وعسير
, في حين تبدا درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على أجزاء من
وسط وشرق المملكة, كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل الخليج العربي في
الصباح الباكر، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية
إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر,
وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى
شمالية غربية غرباً وجنوبية غربية إلى غربية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.