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صدمة قاسية جديدة لـ" ترامب "

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 01-02-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
وكل الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب، محامين جدد للدفاع عنه في محاكمة عزله والتي من المقرر أن تبدأ في 9 فبراير .
و أضاف ترامب في بيان له :" محاميي الدفاع الموقرين" ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
ويعمل كاستور  في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ"محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفيدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى"، وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب الدفاعي ويرى كلا الرجلين أن "العزل غير دستوري"، كما أورد البيان، الذي نقلت عنه "فرانس برس".
تأتي تصريحاته بعد أن أكدت صحف انسحاب 5 من محاميه من القضية بعد خلافات بينهم خاصة بالآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع .
 

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