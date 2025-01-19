الإثنين 20 يناير 2025
توقيت مصر 06:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تقرير دولي عن مصر.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

تهز تونس.. ماذا فعل مدير مستشفى مع ممرضة؟

عروس مصر الجديدة تطلب الطلاق بعد 7 أيام زواج وتكشف الصدمة

شاهد.. نادية الجندي تصدم الجميع بإطلالة جريئة.. والجمهور: غطي بطنك

أحمد الشرع يفاجئ روسيا وإيران بقرار جديد

"أنا بقيت بجحة وعيني أد كده".. نص التحقيقات في إحالة منى فاروق إلى المحاكمة

بسبب ما فعله في مسجد.. إندونيسيا ترحل سائحًا سعوديًا من أراضيها

الكويت تعـ.ـدم 8 أشخاص دفعة واحدة

العريس المتزوج من 3 في ليلة واحدة يكشف مفاجأة جديدة.. إليكم الحقيقة

حماس تعلن أسماء 3 أسيرات إسرائيليات تنوي الإفراج عنهن اليوم

إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار: حماس لم تسلم أسماء المحتجزات الثلاث

Capture
ا
الأحد، 19-01-2025 09:19 ص

 

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أكد جيش الاحتلال أنه ملتزم التزام عميق بإعادة جميع المحتجزين في غزة.

 

وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات للجيش بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار حتى تسلم أسماء المحتجزات الثلاث.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إسرائيل شنّت غارات جوية على المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما شنّ الطيران الإسرائيلي قصفاً عنيفاً على خان يونس جنوبي القطاع.

 

وفي وقت سابق، قال التليفزيون الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من شمال غزة.

إقرأ ايضا

equipes-soignantes

تهز تونس.. ماذا فعل مدير مستشفى مع ممرضة؟

جج

أحمد الشرع يفاجئ روسيا وإيران بقرار جديد

خخ

بسبب ما فعله في مسجد.. إندونيسيا ترحل سائحًا سعوديًا من أراضيها

أخبار متعلقة

نخحج

في نقاط محددة.. النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

images

تسليم جثمان السنوار.. أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة

Capture

قتـ.لى وجرحى.. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن "حدث صعب" في غزة

170857845

جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة بعد تقدم المفاوضات

GgpBNtxWwAAqDiJ

الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك مع المقاومة شمال قطاع غزة

thumbs_b_c_784ddb5227a90e0ccdd558f9afe484e9

"القسام": مقاتل في صفوفنا تنكر بزي جندي إسرائيلي بعد قتله وفجر نفسه بقوة إسرائيلية