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تعليق "ودود" على المنافسة الاقتصادية بين "دبي" و"الرياض"

مستشار بن زايد
مستشار بن زايد
 
الجمعة، 19-02-2021 07:23 م الطيب حسين
علق عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على منافسة الرياض لدبي.

جاء هذا عبر "تويتر" وبالرغم من ترحيبه، إلا أنه قال إن 20 مدينة فشلت في منافسة دبي. حيث كتب "الشركات والمصارف العابرة للقارات التي تتخذ دبي مقرا منذ 30سنة لتدير عملياتها وفروعها في 50 دولة من الهند إلى المغرب ومن تركيا إلى نيجيريا، اختارت دبي دون غيرها بسبب نوعية الحياة والميزات التنافسية وبيئة تشريعية واجتماعية وبنية تحتية فريدة ولن تتركها، رغم ذلك مليون أهلا بالمنافسة".

ليرد عليه مواطن سعودي قائلًا :"نعم. مليون اهلاً بالمنافسة بين الاخوان . و بحلول ٢٠٢٤ ستكون الرياض منافساً قوياً على المستوى العالمي وليس الاقليمي فقط".

ورد "عبدالله": "تمنياتنا للرياض وجميع مدن الخليج العربي التي تحاول منافسة دبي كل التوفيق فأي نجاح لها هو نجاح لدبي وأي نجاح تحققه دبي هو نجاح لبقية العواصم الخليجية. فهذه #لحظة_الخليج_في_التاريخ_العربي_المعاصر. لكن ثبت انه خلال 20 سنةً الماضية حاولت 20 مدينة قريبة وبعيدة ان تصبح دبي رقم 2 وفشلت".
 

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