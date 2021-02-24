محمد بن سلمان يدشن مشروعًا يستجلب مليوني زائر للسعودية

الأربعاء، 24-02-2021
07:15 م
أشرف الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي على تدشين عملية إطلاق شركة السودة
للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.
وتستثمر الشركة في تطوير البنية التحتية للسياحة والترفيه لتحويل المنطقة الواقعة جنوب السعودية
لوجهة جبلية سياحية عالمية تجذب مليوني زائر للمنطقة جنوب السعودية
طوال العام بحلول 2030
وتهدف الشركة الجديدة الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة
وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.
بدوره قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميَّان، إن هذا المشروع العملاق، يعكس اهتمام ورؤية ولي العهد بتنشيط المنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموما.