الإثنين 08 فبراير 2021
توقيت مصر 12:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة

الإمارات تدرج دولة عربية فقط على «القائمة الخضراء»

ملامح ابنة رهف القنون تثير الجدل في أول ظهور لها

صورة غير لائقة تتسبب في أزمة كبيرة لرئيس وزراء اليونان

حمدوك يحل الحكومة الانتقالية

"بنس " يعود لوظيفته القديمة

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة وتحذر

جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

«شوبير» يكشف عن 3 مفاجآت سيفجرها «موسيماني» اليوم أمام بايرن ميونخ

المالية تعلن عن آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال لمشروع «الإجراءات الضريبية الموحد»

ADS
 

لرفع العقوبات..

شرط صعب يفرضه " بايدن " علي إيران

بايدن
بايدن
 
الإثنين، 08-02-2021 10:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، أنه لن يرفع العقوبات المفروضة علي إيران طالما لا تحترم التزاماتها في الملف النووي .
و صرح في مؤتمر صحفي أنه لا نية لرفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي ، لافتا إلي أن رفع العقوبات مشترط بوقفهم لتخصيب اليورانيوم ، حسبما نشرت شبكة " سي بي إس " .
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب، ومنذ توليه السلطة عام 2017 وخاصة مع انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 تمارس حملة ضغوط قصوى علي إيران منها فرض عقوبات اقتصادية قوية عليها .
 

إقرأ ايضا

5bf5a35a95a597bc078b45f1

الإمارات تدرج دولة عربية فقط على «القائمة الخضراء»

رئيس وزراء اليونان

صورة غير لائقة تتسبب في أزمة كبيرة لرئيس وزراء اليونان

حمدوك

حمدوك يحل الحكومة الانتقالية

أخبار متعلقة

بايدن

بشري سارة من "بايدن " للعالم.. قوانين سهلة للحصول علي الجنسية الأمريكية

ترامب

إجراءات قاسية يعلن عنها "بايدن " ضد المواطن " ترامب "

20948464121609980162

500 طلقة لاقتحام حفل تنصيب "بايدن".. شرطة أمريكا تكشف عن كارثة

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة أخيرة جريئة لها من البيت الأبيض

ارشيفية

الولايات المتحدة تحذر من أكبر تهديد إرهابي في 2021

ترامب

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض