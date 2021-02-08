الإثنين، 08-02-2021
10:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي ، جو بايدن
، أنه لن يرفع العقوبات المفروضة علي إيران
طالما لا تحترم التزاماتها في الملف النووي .
و صرح في مؤتمر صحفي أنه لا نية لرفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلي
طاولة المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي ، لافتا إلي أن رفع العقوبات مشترط بوقفهم
لتخصيب اليورانيوم ، حسبما نشرت شبكة " سي بي إس " .
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب
، ومنذ توليه
السلطة عام 2017 وخاصة مع انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 تمارس حملة ضغوط قصوى
علي إيران
منها فرض عقوبات اقتصادية قوية عليها .