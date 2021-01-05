أول تعليق إماراتي على إتمام المصالحة مع قطر

الثلاثاء، 05-01-2021
09:39 ص
المصريون
في أول تعليق بعد إعلان المصالحة
مع قطر
وفتح الحدود بينها وبين السعودية، قال
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
، إن المنطقة أمام قمة تاريخية
في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.
وكتب في تغريدة على حسابه بموقع
التغريدات القصيرة "تويتر"، :" نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار
وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى".
وتابع: "أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".
وجاءت تصريحات قرقاش، بعد إعلان مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب أن اتفاقا يستهدف إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة مع قطر
سيوقع اليوم الثلاثاء.
وأعلنت الكويت عن فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بين السعودية
وقطر
بدءًا من مساء أمس الإثنين، وذلك في إطار اتفاق إتمام المصالحة
بين الرباعي
العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ودولة قطر
.