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السعودية تتوج "الجبير" بجائزة هامة

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السعودية تتوج "الجبير" بجائزة هامة
 
الإثنين، 04-01-2021 06:28 م

توجت المملكة العربية السعودية، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير بجائزة هامة.
وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة السعودية، الأمير خالد الفيصل، فوز " الجبير" بجائزة الاعتدال للعام 2020.
وجاء ذلك لدى ترؤس الأمير خالد الفيصل، اجتماعا بمقر الإمارة في جدة.
وقال الفيصل: "يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020/1441، وهو وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة".
وأكد الفيصل أن "جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته تقاطعت مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية".
 

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