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شاهد.. صورة نادرة للملك عبد العزيز والملك فاروق في قمة " رضوى"

الملك عبد العزيز والملك فاروق
الملك عبد العزيز والملك فاروق
Native
الأربعاء، 02-06-2021 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض الموقع الإخبارية السعودية صورة نادرة تجميع بين الملك عبد العزيز آل سعود و ملك مصر في ذلك الوقت الملك فاروق .
وتظهر الصورة الملك عبد العزيز يرافق الملك فاروق في زيارة رسمية إلي المملكة العربية السعودية في صفر سنة 1364 الموافق 24 يناير سنة 1945 ، حسبما نشرت " صدي " .
يذكر أن الملكان تقابلا بالقرب من جبل الرضوى الذي يشرف علي مدينة ينبع في سهل منبسط بين شرم ينبع و جبل رضوى ، وظهر الملك فارقة في احدي الصور و هو يرتدي الزى الخليجي أثناء تناوله الطعام برفقة الملك عبد العزيز .
شاهد الصور..


 

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