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الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 23-05-2021 10:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأحد 23 مايو .
ولفت المركز إلي استمرار موجة الحر علي العديد من مناطق المملكة مع تجاوز درجات الحرارة الـ 45 درجة مئوية ، موضحا أن هناك توقعات باستمرار تجاوز درجات الحرارة العظمى 45 على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض حتى نهاية الأسبوع المقبل، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن  عادل القازنلي، المختص في الأرصاد الجوية، كشف في وقت سابق عن توقعات بوصول درجات الحرارة في مناطق المملكة إلى نهاية الـ 40 درجة مئوية، وقد تستمر خلال الأربعة أشهر القادمة.
 

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