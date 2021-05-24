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صور نادرة للملك سعود مع أبنائه و أحفاده في اليونان

الملك سعود
الملك سعود
Native
الإثنين، 24-05-2021 09:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض مواقع الأخبار السعودية صور نادرة للملك سعود مع أبنائه الأمراء و أحفاده في اليونان سنة 1965 .

و الصورة تم تداولها من قبل الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود ، ويظهر فيها الملك سعود وهو يجلس علي كرسي ويلتف حوله أبنائه وأحفاده و قد وقف البعض منهم وجلس البعض الآخر .

وأشارت صفحة مؤسسة الملك سعود أن الأشخاص هم: "الملك سعود وأبنائه الأمراء ،وقوفا : "مصعب وشقران (رحمه الله )وسطام ومقرن (رحمه الله ) وسلمان وناصر ( رحمه الله ) ويوسف ..وجلوسا : حفيده من ابنته الأميرة جوزاء ، منصور بن عبدالله بن فرحان (رحمه الله ) ، وغالب ( رحمه الله )، ومعتز (رحمه الله) ، ومعتصم" .


 

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