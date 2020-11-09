الكرملين يعلن السبب الحقيقي لتأخر الرئيس الروسي في تهنئة بايدن

الإثنين، 09-11-2020
02:30 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشف ديمتري بيسكوف ، الناطق
باسم الكرملين
سبب تأخر الرئيس فلادمير بوتين في إرسال تهنئة للرئيس الأمريكي
المنتخب جو بايدن وهي تواجد طعون قضائية علي نتائج الانتخابات .
و أضاف في تصريحات
صحفية أن الرئيس بوتين هنأ الرئيس دونالد ترامب قبل 4 أعوام ولكن هذه المرة هناك
اختلافا .
جدير بالذكر أن
النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو
بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا حسب خريطة الانتخابات الأمريكية
،
حيث أنها تمتلك 20 مقعد في المجمع الانتخابي ليصل عدد مقاعد بايدن في المجمع
الانتخابي 273 مقعد مقابل 213 مقعد للمرشح الجمهوري دونالد ترامب .