الأحد، 08-11-2020
12:34 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت تقارير صحفية
أن ميلانيا ترامب تنتظر الساعات الأخيرة علي انتهاء فترة مكوثها في البيت الأبيض
حتى تطلب الطلاق بعد زواج دام 15 عام .
و قالت أوماروزيا
مانيجولت نيمان زميلة سابقة لميلانيا ترامب لـ " الديلي ميل " البريطانية
أن زواج ميلانيا من ترامب قد انتهي مؤكدة
أن ميلانيا تعد كل دقيقة حتى يخرج زوجها من منصبه حتى تحصل علي الطلاق، لافتة إلي
أنها إذا حاولت الطلاق وغادرت أثناء تولي زوجها منصب الرئيس فسيكون مصيرها العقاب
" ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
كما أشارت الصحيفة
إلي تصريحات ستيفاني وولكوف المساعدة السابقة لميلانيا التي تتذكر مشهد بكائها عند
فوز ترامب بالرئاسة فهي لم تكن تتوقع فوزه لافتة إلي أن ميلانيا ظلت مقيمة في
نيويورك لمدة 5 أشهر ولم تنتقل للإقامة مع زوجها في العاصمة واشنطن بحجة أن ان
ابنهما بارون في حاجة إلي إنهاء دراسته هناك وكانت تتفاوض علي اتفاقية ما بعد
الزواج لمنح بارون حصة متساوية من ثروة ترامب .