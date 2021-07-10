الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

سلطنة عمان تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

12-645x505
ز
Native
السبت، 10-07-2021 10:55 ص

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ، دعم بلاده لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.
ووفقاً لموقع “الشرق الأوسط” نفى في الوقت نفسه أن تكون عُمان الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
وكشف وزير الخارجية العُماني أن القمة المرتقبة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، التي تعقد يوم غدٍ في مدينة نيوم، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، معتبراً أن هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها.
 

إقرأ ايضا

5d0d53d1631a6

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارشيفية

طقس شديد الحرارة علي هذه المناطق بالمملكة

أخبار متعلقة

1-1190881

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا فريدًا من نوعه

image

السعودية تضع الإمارات على قائمة الدول المحظور السفر إليها إلا بإذن

126981-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا

download

في تبوك.. تنفيذ حد القتل على هايل العطوي لخروجه على ولي الأمر

60a8fe634c59b7275927a791

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا من جديد

image

أبوظبي/ ولي العهد يبحث التعاون مع «آبي أحمد».. وافتتاح سفارة إسرائيل