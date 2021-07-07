الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارًا فريدًا من نوعه

1-1190881
السعودية
Native
الأربعاء، 07-07-2021 08:57 ص
نقلت وسائل إعلام سعودية، عن مصادر أن مجلس الوزراء السعودي ، أصدر قرارا يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين.
ووفقاً لجريدة “الوطن” نص قرار مجلس الوزراء على الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8/‏ 7/‏ 1436، وذلك بحذف كلمة «السعوديون» من تعريف العضوية الأساسية للهيئة.
وكان يقتصر سابقا السماح لمكاتب المحاماة استقدام أجانب على وظيفة مستشار قانوني، والوظائف المساندة لمكتب المحاماة.
 

إقرأ ايضا

5d0d53d1631a6

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارشيفية

طقس شديد الحرارة علي هذه المناطق بالمملكة

أخبار متعلقة

image

السعودية تضع الإمارات على قائمة الدول المحظور السفر إليها إلا بإذن

126981-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا

download

في تبوك.. تنفيذ حد القتل على هايل العطوي لخروجه على ولي الأمر

60a8fe634c59b7275927a791

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا من جديد

thumbs_b_c_96c5e0fee68f9911e898c9e6e98f4e7c

السعودية تعلن غلق سفارتها في هذه الدولة

amalsoodia

السعودية تصدر أمرًا عاجلًا بشأن الوافدين إلى المملكة