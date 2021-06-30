في تبوك.. تنفيذ حد القتل على هايل العطوي لخروجه على ولي الأمر

الأربعاء، 30-06-2021
11:47 ص
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
اليوم، بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً
بأحد الجناة في مدينة تبوك، وفيما يلي نصه:
أقدم / هايل بن زعل بن محمد العطوي – سعودي الجنسية – على الخروج على ولي
الأمر وقتل رجل الأمن / عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش
الإرهابي باستهداف العسكريين , والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه
وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره , واعتناق المنهج التكفيري المخالف
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين
والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم , وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن
الداخلي , وتعاطي المواد المخدرة.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر
التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم ، وبإحالته إلى المحكمة
الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، ولأن ما قام به الجاني
يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض , فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد
الحرابة وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق
الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / هايل بن زعل بن محمد العطوي ,اليوم
الأربعاء 20/11/1442هـ بتبوك بمنطقة تبوك.