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سفير السعودية لدى لبنان يوجه رسالة قبل مغادرة بيروت

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وليد بخاري
Native
السبت، 30-10-2021 01:25 م

وجه السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، رسالة جديدة قبل ساعات من مغادرته لبنان، بعد استدعاء بلاده له، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني طالب فيها بإنهاء الحرب على اليمن.
وقال بخاري، إن "المملكة تؤكد حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين لديها"، مؤكدا أنها تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.
وأعلنت السعودية مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

 

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