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انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان.. تعرف على السبب

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لبنان
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السبت، 09-10-2021 01:46 م

شهد لبنان اليوم انقطاع الكهرباء عن عموم البلاد، ودخولها في ظلام دامس.
وكشفت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر رسمي في لبناني، سبب انقطاع الكهرباء عن البلاد بالكامل.
وقال المصدر في تصريحات للوكالة، إن البلاد في ظلام تام بسبب توقف أكبر محطتين للكهرباء.
وقالت وسائل إعلام محلية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة.
وحسب صحف محلية، كان محتجون من خيمة "إعتصام حلبا" دخلوا في اعتصام، لليوم الثالث على التوالي، أمام مؤسسة كهرباء لبنان ( دائرة حلبا )، حيث عمدوا الى إقفال الباب الرئيسي للمؤسسة، ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، إحتجاجا على الإنقطاع الكامل للكهرباء عن المدينة وعن كافة البلدات العكارية، ودعوا المواطنين الى النزول الى الشارع والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وسط إجراءات امنية لشرطة بلدية حلبا.
 

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