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توجيه عاجل من السعودية لمواطنيها في هذه الدولة

183218
السعودية
Native
الإثنين، 18-10-2021 09:34 ص

وجهت المملكة العربية السعودية، بيانًا عاجلًا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، على حلفية الأحداث التي تشهدها والتي ادت إلى مقتل 7 وإصابة آخرين إثر اشتباكات مسلحة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها:"نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناءً على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 10 / 1442 هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان".
وتابعت :" إن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، كما تود وزارة الخارجية من كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم."
كما دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الكرام إلى عدم التردد في التواصل مع الأرقام التالية:
هاتف سفارة المملكة لدى لبنان: 009611762722 / 009611762711
هاتف شؤون السعوديين: 0096176026555 / 0096178803388
الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334
 

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