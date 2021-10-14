إغلاق عام في لبنان بسبب أحداث بيروت.. غدًا

الخميس، 14-10-2021
07:01 م
أصدر رئيس الوزراء اللبنان
ي نجيب ميقاتي، اليوم الخميس،
أول قرارًا رسميًا على خلفية الاشتباكات
الدامية التي شهدتها بيروت، بإعلان
الإغلاق العام غدا الجمعة في لبنان
حدادا على قتلى الإشتباكات.
وأعلنت وسائل إعلام محلية لبنان
ية، سقوط 6 قتلى، خلال اشتباكات
في مظاهرة ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من قبل منتمين لـ"حزب
الله"، كما أفاد الصليب الأحمر اللبنان
ي بإصابة 30 آخرين بجروح تم نقلهم على مستشفيات
عدة في منطقة الطيونة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في لبنان
.
وتباينت أعداد المصابين حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط 6 قتلى
وأكثر من 60 مصابا.
وأصدر الجيش
اللبنان
ي بيانًا، أكد فيه القبض على 9 متهمين في الاستباكات
بينهم "سوري" الجنسية.