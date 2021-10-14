الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

إغلاق عام في لبنان بسبب أحداث بيروت.. غدًا

Capture
ا
Native
الخميس، 14-10-2021 07:01 م

أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أول قرارًا رسميًا على خلفية الاشتباكات الدامية التي شهدتها بيروت، بإعلان الإغلاق العام غدا الجمعة في لبنان حدادا على قتلى الإشتباكات.
وأعلنت وسائل إعلام محلية لبنانية، سقوط 6 قتلى، خلال اشتباكات في مظاهرة ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من قبل منتمين لـ"حزب الله"، كما أفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة 30 آخرين بجروح تم نقلهم على مستشفيات عدة في منطقة الطيونة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في لبنان.
وتباينت أعداد المصابين حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط 6 قتلى وأكثر من 60 مصابا.
وأصدر الجيش اللبناني بيانًا، أكد فيه القبض على 9 متهمين في الاستباكات بينهم "سوري" الجنسية.
 

إقرأ ايضا

61789c074c59b770ef51fd01

أول رد فعل سعودي على أرض الواقع تجاه لبنان بسبب أزمة جورج قرداحي

201803120619471947

جامعة جدة: ممنوع لبس الطالبات لهذه البناطيل

ارشيفية

الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المملكة

أخبار متعلقة

download

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان.. تعرف على السبب

1-1267250

محاولة انقلاب في السودان يقودها سلاح المدرعات واعتقال 40 ضابطًا