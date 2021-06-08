سحب رعدية ورياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

الثلاثاء، 08-06-2021
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الثلاثاء 8 يونيو في المملكة .
و أشار التقرير إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيا وقد تتخللها سحب رعدية
متفرقة علي منطقة مكة المكرمة
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار علي مناطق الشرقية
والرياض
ونجران، حسبما نشرت "صدي ".
و لفت التقرير إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية
غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على
الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع
الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .