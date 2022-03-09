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روسيا تحذر الغرب: العقوبات ستؤلمكم

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بوتين
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الأربعاء، 09-03-2022 11:33 ص

حذرت روسيا الغرب، الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات "سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة".
ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية على النظام المالي والشركات في روسيا بالكامل، في أعقاب الهجوم العسكري على أوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية دميتري بيريتشيفسكي، قوله إن "رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا".
والثلاثاء فرض الرئيس الأميركي جو بايدن حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية، من نفط وغيره، ردا على العملية العسكرية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.
وتقول روسيا إن أوروبا تستهلك حوالي 500 مليون طن من النفط سنويا، وتورد روسيا لها حوالي 30 بالمئة من هذه الكمية، أي 150 مليون طن، بالإضافة إلى 80 مليون طن من البتروكيماويات.
 

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