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شاهد.. بوتين يضع مدير مخابراته في موقف محرج على الهواء

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الثلاثاء، 22-02-2022 12:01 م


وقع رئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية، سيرغي ناريشكين في موقف محرج، عندما باغته الرئيس فلاديمير بوتين، أثناء كلامه في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي.
وكان ترتيب اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي أن يذهب المسؤولون بالترتيب للمنصة من أجل إلقاء كلماتهم بشأن الأزمة الأوكرانية.
وعندما جاء ناريشكين المنصة وبدأ يسترسل في الحديث، باغته بوتين بسؤال عما إذا كان يؤيد قرار الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانيسك في أوكرانيا. وفقاً لموقع "سكاي نيوز".
وقاطع بوتين مدير مخابراته مرات عدة، وفي إحدى اللقطات كان يبتلع ريقه، وهي إحدى إشارات التوتر الإنساني.
ومما زاد الموقف إحراجا قول بوتين لناريشكين: "للتحدث بصراحة" بصورة خلت من الدبلوماسية.
واقترح مدير المخابرات استخدام التهديد بالاعتراف بالمنطقتين لإجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق سلام بشروط موسكو، فقاطعه بوتن سريعا: "هل تقترح بدء عملية تفاوض أم تعترف بالمنطقتين دولتين مستقلتين؟ تكلم بوضوح".
وتعلثم ناريشكين حينها، وقال : "أدعم قرار الاعتراف"، وقاطعه بوتين مجددا:"تدعم القرار أم أنك ستدعم القرار، تحدث بوضوح يا سيرغي".
ووقع ناريشكين في المحظور عندما قال إنه يدعم انضمام المنطقتين الانفصاليتين لروسيا لتصبحا جزءا منها.
لكن بوتين قال إنه إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش في الاجتماع، وأن ما يتم مناقشته هو الاعتراف بهما دولا مستقلة.
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