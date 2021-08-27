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رفيع المستوى.. الكشف عن أكبر عملية نصب في الكويت من داخل السجن المركزي

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الجمعة، 27-08-2021 11:18 ص

كشفت صحيفة كويتية عن تفاصيل تورط سجين يقضي عقوبة حبس 10 سنوات داخل السجن المركزي في عمليات غسل الأموال.
وقالت صحيفة “القبس الكويتية” أن السجين يقوم بغسل الأموال التي يجمعها من ضحاياه، عن طريق إرسالها للخارج لشراء خيول بها في دول أوروبا ثم يقوم ببيعها لاحقاً، واستلام مبالغ البيع «كاش»، ومن ثم إعادة توزيعها على جهات غير معلومة.
وأشارت إلى أن السجين الشاب عاد لينتحل صفة شخصيات رفيعة لافتة إلى أنه تمكن خلال الفترة الأخيرة من جمع مبلغ يتجاوز مليوني دينار من ضحايا نصبه، وأنه يقوم بتحويل الأموال إلى دولة أوروبية لشراء الخيول .
وأوضحت “الصحيفة” أن السجين الشاب أوقع ضحايا جدد بينهم ‫نائب وزير سابق ومحامين وطبيب عيون شهير ونجح بالنصب على أحد الضحايا بمبلغ 900 ألف دينار، وعلى شخصية أخرى مرموقة بـ500 ألف دينار، وأن بعض المنصوب عليهم انهاروا عندما علموا بحقيقة ما تعرضوا له.
ونقلت “الصحيفة” عن الضحايا قولهم أن السجين كان على اطلاع دقيق بتحركات المسؤول الذي يدعي أنه يعمل سكرتيرا لديه، وكان يعرف مواعيد سفره وأماكن وجوده في الداخل والخارج، ويستغل هذا الأمر في إقناع ضحاياه.
 

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