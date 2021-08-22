الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنًا معظهم إناث لهذا السبب

الأحد، 22-08-2021
01:16 م
قررت اللجنة
العليا لتحقيق الجنسية الكويت
ية، سحب الجنسية
من 54 مواطناً ومواطنة، استناداً إلى
المواد الـ«9 و10 و11» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وبحسب الأسماء
الواردة في كشف المسحوبة جنسياتهم- حسب صحيفة القبس الكويت
ية-، فإن معظمهم إناث
حصلن على جنسيات دول أخرى.
وتنص المادة الـ9 على أنه «إذا كسبت
الزوجة الأجنبية الجنسية الكويت
ية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا
تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى».
وتنص المادة
الـ10 على أن «المرأة الكويت
ية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويت
ية إلا
إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها».
وتنص المادة
الـ11 على أن «يفقد الكويت
ي الجنسية
إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ولا تفقد
زوجته الكويت
ية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم
الكويت
ية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه
الجنسية
».