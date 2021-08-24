كويتي يقتل عمته في الشارع أمام بناتها بطريقة بشعة

الثلاثاء، 24-08-2021
01:28 م
أقدم شاب
كويتي على قتل عمته
أمام ابنتها بثلاث رصاصات أثناء خروجها على طريق إسطبلات الوفرة بالكويت
.
وطارد الشاب عمته
التي كانت بصحبة ابنتها، بالسيارة، ثم أشهر سلاحًا ناريًّا وأطلق النار فأصاب الأم بثلاث طلقات، وفر هاربًا، بحسب صحيفة “الرأي” الكويت
ية.
وقامت الفتاة ببلاغ الأجهزة الأمنية والإسعاف بالكويت
، وتم نقل “والدتها” إلى المستشفى؛ ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.
فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني الذي تَمكّن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة البشعة.