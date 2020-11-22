رسميًا.. الإعلان عن سعر علاج كورونا

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كورونا
 
الأحد، 22-11-2020 02:00 م المصريون

كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، الأحد، عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركته، بعد انتظار وترقب داما لفترة طويلة.
وحقق اللقاح نتائج واعدة جدا بمرحلة التجارب، وينتظر العالم طرحه خلال أسابيع قليلة.
وقال بانسل لصحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية أن “موديرنا” ستحدد للحكومات سعرا يتراوح ما بين 25 و37 دولارًا لكل جرعة من اللقاح، وذلك اعتمادا على الكمية المطلوبة ، بحسب سكاي نيوز .
ونقل عنه قوله: “لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الإنفلونزا الذي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا”، وفق ما أوردت “رويترز”.
والاثنين الماضي، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في المحادثات مع الشركة، إن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع “موديرنا” لشراء ملايين الجرعات من اللقاح، بسعر أقل من 25 دولارًا للجرعة.
 

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