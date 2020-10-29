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الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

الصين تعيش رعب كورونا مجددًا بسببب سلالة شديدة العدوى
أرشيفية
 
الخميس، 29-10-2020 10:13 ص وكالات- الدويني فولي
سجلت الصين، اليوم الخميس، قفزة قياسية في إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المسجلة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة؛ وذلك لأول مرة منذ شهرين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي سجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعًا من 42 في اليوم السابق، لتسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من شهرين.

وأضافت اللجنة في بيان أن 23 من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم شينجيانغ، والباقي حالات قادمة من الخارج.



والزيادة في عدد إصابات مرض كوقيد-19 المؤكدة هي الأعلى منذ تسجيل 49 حالة في التاسع من أغسطس، لكنها ما زالت قليلة للغاية مقارنة مع ما شهدته البلاد خلال ذروة الجائحة في فبراير.


وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 38 في اليوم السابق.

وقالت إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 85915، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي سياق المتصل، أجرت مدينة كاشجار في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد 4.7 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا في أربعة أيام، وذلك بعد أن أصيب عمال في مصنع بالفيروس.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن، جرى إجراء الاختبارات لسكانها بالكامل بحلول الثلاثاء، بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.  

وأصيب إجمالي 183 شخصا في مقاطعة شوفو، وهي جزء من كاشجار، بالفيروس ، بينما جاءت باقي نتائج الاختبارات سلبية.
 

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