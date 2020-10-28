الكويت.. 814 إصابة جديدة و7 حالات وفاة

الأربعاء، 28-10-2020
03:20 م
محمد فضل- متابعات
أعلنت وزارة الصحة الكويت
ية، اليوم الأربعاء، تسجيل 814 إصابة جديدة بفيروس
كورونا
خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد
إلى 123906، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات
الوفاة المسجلة حتى اليوم 763 حالة.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إن عدد من
يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 107 حالة، ليصبح بذلك المجموع
الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بـ «كورونا
» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية
اللازمة 8220 حالة.
وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية
بلغ 7431 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 896986 فحوصات.
وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب
مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصياً بزيارة
الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات
والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة
أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 806 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع
عدد حالات الشفاء 114923 حالة.