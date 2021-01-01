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رسالة غريبة من زعيم كوريا الشمالية في بداية 2021

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
 
الجمعة، 01-01-2021 08:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
استهل الزعيم كيم كونج رئيس كوريا الشمالية العام الجديد، بتوجيه رسالة إلي مواطنيه وزيارة ضريح والده وجده .
و قدم كيم في رسالته الشكر للشعب لثقته بالحزب الحاكم و دعمه له في الأوقات الصعبة ، وكتب قائلا :" في العام الجديد أيضا، سأعمل جاهدا للتبكير بحقبة جديدة تتحقق فيها مُثل شعبنا العليا ورغباته" ،حسبما نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية .
جدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي اعتذر للشعب عن عدم الوفاء بوعوده لتحسين الأوضاع الاقتصادية ، كما اعتذر عن المصاعب التي تحملها المواطنين نتيجة العقوبات الدولية والإجراءات الصارمة التي تهدف إلي منع تفشي فيروس " كورونا" .
 

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