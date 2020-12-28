الإثنين، 28-12-2020
09:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن زيارة
"بابا نويل
" للأطفال والكبار تجلب السعادة والهدايا إلا أن زيارته لأحد
دور الرعايا في بلجيكا
تسببت في كارثة .
و أعلنت دور الرعاية
عن وفاة 21 نزيل علي إثر إصابتهم بفيروس كورونا
المستجد عقب زيارة "بابا نويل
" مصاب الفيروس ، حسبما نشرت " ديلي ميل " البريطانية .
وأشارت الصحيفة إلي
أن "بابا نويل
" وفريقه نقلوا العدوي في وقت سابق من هذا الشهر لـ21 مقيم
و 36 عاملا بدار الرعاية الواقعة في مدينة أنتويرب.
وثارت ضجة علي مواقع التواصل
بعد تداوله صورة من داخل دور الرعاية قبل أسبوعين تزامنا مع تسجيل وفيات داخل
المنشأة ، خاصة أنه تم الكشف عن إصابته بالفيروس بعد 3 أيام من زيارته للدار مما
دفع المسئولين إلي إجراء فحوص مكثفة للمقيمين .
في سياق متصل أصيب
"بابا نويل
" و زوجته في ولاية جوريحا الأمريكية بفيروس كورونا
دون
علمهما مما تسبب في وضع 50 طفل في الحجر الصحي وانقطاعهم عن الدراسة لمدة أسبوعين .