الثلاثاء، 26-01-2021
09:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوربية عن بناء الصين
لمنشأة صحية شمال البلاد تضم حوالي 4 آلاف غرفة مخصصة لعزل المصابين بفيروس "
كورونا
" المستجد ومخالطيهم .
وتم إنشاء المستشفي في مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة " هوبي" التي
يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 مليون شخص ،وشبهت المواقع الإخبارية المستشفي الجديدة
بسور الصين
العظيم حسبما نشرت شبكة " أي بي سي نيوز " الأمريكية .
و المنشأة جاهزة لاستقبال أكثر من 600 غرفة ، ومن المقرر إضافة 3600 غرفة
أخري لاحقا، حسبما أكدت صحيفة الشعب اليومية الرسمية .
جدير بالذكر أن تم بناء المنشأة في
زمن قياسي ، حيث كانت عبارة عن أرض مستوية قبل بدء عمليات البناء فيها 10 يناير
الجاري .