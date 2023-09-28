فيديو مرعب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في السعودية





نجح المصور السعودي محمد الهذلي في توثيق مقطع فيديو للحظة إصابة صاعقة برق مرعبة لقمة برج الساعة في مكة المكرمة، وأظهرت اللقطات منظرا طبيعيا خلابا ومهيبا لسماء العاصمة المقدسة مع صوت دوي الرعد.

تمكّن المصور السعودي محمد الهذلي، اليوم الأربعاء، من تصوير مقطع فيديو مدّته ثوان معدودة وثق من خلاله لحظة إصابة الصاعقة لبرج ساعة مكة أثناء هطول الأمطار فوق مكة المكرمة.

ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.