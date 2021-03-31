دعوي قضائية ضد ترامب من شرطيان وغرامة 75 ألف دولار

الأربعاء، 31-03-2021
10:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
رفع فردان من شرطة
الكابتول دعوي قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
، متهمينه بالتحريض
علي الهجوم الذي استهدف مقر الكونجرس و أدي إلي جرح عشرات الأفراد من الأمن ومقتل
إحداهم .
و قال جيمس بلاسينجيم
و سيدني هيمبي أنهما تعرضا لإصابات جسدية ونفسية بسبب أعمال الشغب التي أكدا أن
ترامب
أشعلها عندما كان في آخر أسابيع عهده الرئاسي ورفض القبول بهزيمته في
الانتخابات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و جاء في نص الدعوي
" أن سلوك
ترامب
على مدى شهور لإقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت
الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين، و اخترقت العصابة المتمرّدة التي
أثارها ترامب
وشجّعها وحرّضها وأدارها وساعدها، المتقدّمَين بالشكوى ورفاقهما من العناصر
ولاحقتهم وهاجمتهم".