الأربعاء 31 مارس 2021
توقيت مصر 13:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«نوّرت تويتر».. أول تغريدة لوزير الداخلية السعودي على السوشيال ميديا

فيديو غير لائق لفتاة خليجية داخل سوبر ماركت يثير الغضب

وفاة كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق

ميدو مهاجمًا الأهلي بعد العقوبة: «محدش هيعرف يكسر الزمالك»

مقتل 3نساء أثناء التطعيم ضد شلل الأطفال بأفغانستان

بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. بيان قوي من السعودية بشأن ما تفعله أثيوبيا مع مصر

السعودية تزف بشرى سارة للمصريين على أراضيها

"نايكي" تتبرأ من "أحذية الشيطان" التي تحتوي على دم بشري

شاهد.. هند القحطاني تظهر بـ«نيولوك» جديد بعد وفاة والدها

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم

ADS
 

دعوي قضائية ضد ترامب من شرطيان وغرامة 75 ألف دولار

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 31-03-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
رفع فردان من شرطة الكابتول دعوي قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، متهمينه بالتحريض علي الهجوم الذي استهدف مقر الكونجرس و أدي إلي جرح عشرات الأفراد من الأمن ومقتل إحداهم .
و قال جيمس بلاسينجيم و سيدني هيمبي أنهما تعرضا لإصابات جسدية ونفسية بسبب أعمال الشغب التي أكدا أن ترامب أشعلها عندما كان في آخر أسابيع عهده الرئاسي ورفض القبول بهزيمته في الانتخابات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و جاء في نص الدعوي " أن سلوك ترامب على مدى شهور لإقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين، و اخترقت العصابة المتمرّدة التي أثارها ترامب وشجّعها وحرّضها وأدارها وساعدها، المتقدّمَين بالشكوى ورفاقهما من العناصر ولاحقتهم وهاجمتهم". 
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

السعودية : أمن مصر والسودان جزء من الأمن العربي

download

السعودية تزف بشرى سارة للمصريين على أراضيها

08-01-20-945879567

أمير سعودي ينشر صورة علمي قطر والسعودية.. تعرف على السبب

أخبار متعلقة

ترامب

الكشف عن السبب الحقيقي لتخلي " ترامب" عن طائرته الذهبية

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تثير ضجة بصورة جديدة لها

thumbs_b_c_df3c9a5f36f9cd1ac8fc7dc4b39d12ab

تصريحات هامة من إدارة "ترامب" بشأن السعودية وقضية خاشقجي