الثلاثاء 09 مارس 2021
توقيت مصر 17:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

2373 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات آخر 24 ساعة

صورة حفيدة صدام حسين تشعل مواقع التواصل

أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيًا وسط هتافات التشجيع

الإطاحة بمدرب الزمالك ومفاجأة بشأن المدرب الجديد

«السيسي»: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة انطلاق جمهورية ثانية

ملاك الكويتية تهرب من الاستديو بشكل صادم بسبب بدرية أحمد (فيديو)

شاهد.. بكاء الرئيس تأثرًا بكلام أم الشهيد

شاهد.. تطبيق حد الزنا على شباب وفتايات في «أتشيه»

كويتي يقتل زوجته بطريقة بشعة ويلقي جثتها في النفايات

حالة طبيبة نادرة.. "عذراء" تدعي حملها وإنجاب طفلة دون علاقة

ADS
 

إيفانكا ترامب تثير ضجة بصورة جديدة لها

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
 
الثلاثاء، 09-03-2021 04:51 م متابعات- أمينة عبد العال
أثارت صور نشرتها إيفانكا ترامب مع زوجها جاريد و أطفالهم الثلاثة في ميامي ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي .
و ظهرت إيفانكا في الصور مع العائلة علي متن قارب صغير وهم يحملون أدوات البحر الخاصة بهم ، فيما شوهد أطفال إيفانكا وجاريد ، أرابيلا وثيودور وجوزيف ، جالسين مع الابنة الأولى السابقة ووالدة كوشنر ، سيريل في مقدمة القارب.
جدير بالذكر أن  تشارلز كوشنر ، الذي عفا عنه ترامب في ديسمبر، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضريبية ، والتلاعب بالشهود ، والمساهمات غير القانونية في الحملة، ظهر في الصورة و هو يتحدث مع ابنه ومشغل قارب بينما غادرت السفينة الرصيف.
شاهد الصورة ..

 

إقرأ ايضا

حفيدة صدام حسين

صورة حفيدة صدام حسين تشعل مواقع التواصل

ارشيفية

السعودية تحتفل بيوم المرأة العالمي بهذه النماذج

5e3568ae421aa93b596745d2

أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيًا وسط هتافات التشجيع

أخبار متعلقة

ناصر الدويلة

«الدويلة» يثير ضجة بتصريحات مفاجئة عن نساء الكويت

thumbs_b_c_df3c9a5f36f9cd1ac8fc7dc4b39d12ab

تصريحات هامة من إدارة "ترامب" بشأن السعودية وقضية خاشقجي

ترامب ونجله

نجل ترامب يهاجم بايدن ويتهمه بهذا الأمر

ترامب وميلانيا

بعد مغادرة البيت الأبيض.. ترامب وميلانيا "يعيشان حياة منفصلة"

ترامب و ميلانيا

أول ظهور لـ ترامب و ميلانيا بعد أنباء انفصالهما

ارشيفية

إيران تعلن عن شروطها للتراجع عن خخطها النووية