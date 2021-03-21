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الكشف عن السبب الحقيقي لتخلي " ترامب" عن طائرته الذهبية

ترامب
ترامب
 
الأحد، 21-03-2021 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر طائرة الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب ، تجسيدا لأسلوبه في الحياة بعد الثروة الهائلة التي جناها من العقارات خلال عقود ، إلا أن الطائرة التي يستعملها ترامب مرة واحدة منذ توليه الرئاسة وهي تقبع في مطار بمقاطعة أورانج شمال نيويورك ، أصبحت في حالة سيئة جدا .

وأشار تقرير لشبكة " سي إن إن " الأمريكية أن طائرة ترامب من طراز بوينج 757 والمكتوب عليها اسمه ، وذات المقاعد الجلدية والمغاسل الذهبية تحتاج إلي مئات الآلاف من الدولارات لكي يتم إصلاحها .

جدير بالذكر أن ترامب أطلق علي الطائرة لقب " ترامب إير فورس وان " تشابها مع الطائرة الرئاسية الأمريكية والتي تسمي " يو إس إير فورس وان " .

 

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