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الشرطة تنتفض بعد فيديو مخل في السعودية

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الشرطة تنتفض بعد فيديو مخل في السعودية
 
الأحد، 15-11-2020 09:20 م
نجح رجال الشرطة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في القبض على مواطن يوثق مشاهد مخلة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن هذه المقاطع من شأنها المساس بالآداب العامة.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله. 

وأشار، إلى أنه تم القبض عليه «وهو مواطن في العقد الرابع من العمر»، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

 

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