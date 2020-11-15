الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 21:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الشرطة تنتفض بعد فيديو مخل في السعودية

تنبيهات هامة من "الصحة" السعودية حول لقاح كورونا

ضاحي خلفان :« يا ويلك إذا غضبوا عليك عيال زايد»

«أبوهشيمة» يتحدث عن زواجه من ياسمين صبري.. فبما وصفها؟

نقل محمد صلاح إلى أحد المستشفيات بالجونة

تصريح هام من مستشار الرئيس عن "كورونا"

ظهور عيب خطير في «آيفون 12 ميني» الجديد

أول فيديو لـ"صلاح" من غرفة العزل.. شاهد كيف سخر منه هذا اللاعب

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

ADS
 

تنبيهات هامة من "الصحة" السعودية حول لقاح كورونا

download
تنبيهات هامة من "الصحة" السعودية حول لقاح كورونا
 
الأحد، 15-11-2020 09:16 م

أطلقت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عدة تنبيهات حول لقاحات فيروس كورونا المستجد.


وقال الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث الصحة، إنه لا تخلو قارة من قارات العالم من نشاط انتشار يتم رصده لهذا الفيروس، كما أن هناك مجموعة من دول العالم عادت إلى تسجيل ارتفاعات حادة وعالية جدًا في أوساط مجتمعاتها.

وأضاف، أن أغلب ما تم رصده في هذه الدول، بالاستقصاءات الوبائية والدراسات، كان مرتبطًا بعدم تقيد أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الوقائية، مما أدى إلى الانتشار والتفشي لهذه الحالات.

وأوضح، أن بعض دول العالم قامت بإجراءات قوية لمحاولة إيقاف جماع الانتشار السريع لهذا الفيروسي، مثل فرض ارتداء الكمامات بشكل إلزامي، ووضع قيود مشددة للتجمعات، إضافة إلى اللجوء لمنع التجول جزئيًا أو كليًا.

وأكد متحدث الصحة، أن الأرقام التي وضعتها المملكة كحد أدنى للتجمعات، والإجراءات والبروتوكولات الوقائية مدروسة بدقة، وجميعها مبنية على خبرات ودراسات علمية من المراكز الوطنية التي تحظى بالثقة بإمكانياتها وتوصياتها.
وأشار، إلى أن المعدلات الحالية لسرعة ظهور النتائج هي 14 ساعة تقريبًا من وقت أخذ المسحة؛ حيث تظهر 95% من النتائج خلال نفس اليوم، ونسبة محدودة جدًا من تتجاوز هذا الوقت بوقت وجيز.

ونوه الدكتور محمد العبدالعالي، بأن ما تم تسجيله ورصده خلال الأيام الماضية في المدينة المنورة، هو أمر ملحوظ، ومحل مراقبة ومتابعة بشكل مستمر، لافتاً إلى أن بعض المناسبات الاجتماعية أسهمت بارتفاع الإصابات في المدينة المنور.

وأبان متحدث الصحة، أن المضادات التي يشار إليها كلقاحات خلال الأيام السابقة، هي من النوع الوقائي، والتي تعطى للشخص السليم وفي غير حالة مرضية للوقاية من الإصابة بالفيروس، ونسب الفعالية والتأثير لها لا تزال تحت الأبحاث والدراسات.

 

إقرأ ايضا

1-1362522

الشرطة تنتفض بعد فيديو مخل في السعودية

image

ضاحي خلفان :« يا ويلك إذا غضبوا عليك عيال زايد»

20200628101601161

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

أخبار متعلقة

thumbs_b_c_8bd664f1d5de7177b8bc06501c42ceb6

السعودية.. إصابات "كورونا" ترتفع لتسجل هذا الرقم

5e776e72416e3

مفاجأة.. عقار غير متوقع لمواجهة كورونا بالسعودية

وزارة الصحة بالمملكة السعودية

السعودية تسجل 395 إصابة جديدة بكورونا

5e776e72416e3

تحذير قوي من أمير سعودي بشأن "كورونا" في بلاده

فيروس كورونا

بيان عاجل من السعودية بشأن حصيلة كورونا

thumbs_b_c_ff861f50b4a1991cc0704a4796433b28

السعودية.. أرقام جديدة عن حالات "كورونا"