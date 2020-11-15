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ردا علي حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للسعودية.. الجبير : لسنا بحاجة إليها

وزير الدولي السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير
وزير الدولي السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير
 
الأحد، 15-11-2020 02:00 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الدولي السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير أن حظر ألمانيا تصدير الأسلحة لبلاده ووصفه بأنه خطأ و غير منطقي مضيفا أن بلاده ليست في حاجة إلي معدات عسكرية ألمانية .
و أضاف في تصريحات إعلامية مع وكالة الأنباء الألمانية " د. ب . أ " :" فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية ، ونعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة أنها أجبرنا علي خوضها " ، حسبما نشرت " الأهرام " .
و أشار إلي أن السعودية يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول و نحن نفعل ذلك ، فالقول بأنكم لن تبيعوا أسلحة للسعودية لا يحدث فرقا بالنسبة لنا مؤكد أن السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم " .
جدير بالذكر أن الحظر الألماني علي صادرات الأسلحة السعودية مرة أخري للنقاش في الأسابيع المقبلة قبل حلول موعد انتهاء الحظر في 31 ديسمبر .
 

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