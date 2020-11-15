ردا علي حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للسعودية.. الجبير : لسنا بحاجة إليها

الأحد، 15-11-2020
02:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الدولي
السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير أن حظر ألمانيا
تصدير الأسلحة لبلاده ووصفه
بأنه خطأ و غير منطقي مضيفا أن بلاده ليست في حاجة إلي معدات عسكرية ألمانية .
و أضاف في تصريحات
إعلامية مع وكالة الأنباء الألمانية " د. ب . أ " :" فكرة وقف بيع
الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية ، ونعتقد أن هذا خطأ لأننا
نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة أنها أجبرنا علي خوضها " ، حسبما نشرت
" الأهرام " .
و أشار إلي أن
السعودية
يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول و نحن نفعل ذلك ، فالقول بأنكم لن
تبيعوا أسلحة للسعودية لا يحدث فرقا بالنسبة لنا مؤكد أن السعودية
أكبر مستورد
للأسلحة في العالم " .
جدير بالذكر أن الحظر
الألماني علي صادرات الأسلحة السعودية
مرة أخري للنقاش في الأسابيع المقبلة قبل
حلول موعد انتهاء الحظر في 31 ديسمبر .