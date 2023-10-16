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جريمة مفجعة.. أمريكي يمزق جسد طفل فلسطيني بـ 26 طعنة

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الطفل الضحية
الإثنين، 16-10-2023 09:53 ص


أقدم مسن أمريكي يبلغ من العمر 71 عام على قتل طفل فلسطيني وإصابة والدته بجروح خطيرة، داخل شقتهما في ولاية إلينوي الأمريكية.
وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان: " المجني عليهما كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين وبسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس الإسرائيليين". حسب نيويورك تايمز.
وتبين أن الجاني هو مالك الشقة التي تستأجرها الأم وطفلها، وهما أمريكيان من أصل فلسطيني.
وقام الجاني بطعن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات ب 26 طعنة باستخدام سكين عسكري، كما حاول قتل والدة الطفل البالغة من العمر 32 عاما، وأصابها بعدة طعنات إلا أنه تم إنقاذها ونقلها الي المستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.


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