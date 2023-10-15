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كان يساعد الفقراء.. تفاصيل مقتل سعودي بطلق ناري في أذنه بالفلبين وإصابة زوجته

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ارشيفية
الأحد، 15-10-2023 01:11 م
كشفت السلطات الفلبينية تفاصيل جديدة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي سليمان جمال وزوجته، بعد كمين نصبه له مجهولان مسلحان، مساء الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن وفاة المواطن وإصابة زوجته بجروح بالغة، عندما كان يقود سيارته مع زوجته وشقيقها على طريق عام مزدحم في بلدية شريف أغواك بمقاطعة ماجوينداناو في منطقة بانجسامورو.
التحقيق في الواقعة
وقال الجنرال آلان نوبليزا، المدير الإقليمي لشرطة BARMM: "لقد تم تتبع بعض المشتبه بهم ممن يركبون دراجة نارية، وأن التحقيق لا يزال مستمرًا"، وتابع أن "جمال أصيب بطلق ناري في أذنه اليسرى أدى إلى وفاته على الفور"، بحسب صحيفة "مانيلا تايمز".
حالة الزوجة
وقال قائد شرطة شريف أجواك الرائد هارون ماكاباندينغ، في تصريحات نشرتها الصحف الفلبينية، إن زوجة جمال لا تزال في حالة حرجة ولا تستطيع التحدث حتى الآن بينما كان الضباط يحاولون التعرف على هوية المشتبه بهم.
شهود عيان يخشون التحدث
وأكدت الشرطة الفلبينية أن هناك شهود عيان، لكنهم يخشون التحدث وكشف معلومات لهم بينما تحاول الشرطة إقناعهم بقول الحقيقة وحمايتهم إذا شهدوا بما رأوه في الحادث".
وأضافت الشرطة أن وقت وقوع الحادث، كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي، وكان الظلام يخيم على المنطقة".
وذكر ماكاباندينغ إنه وفقًا لسجلات الشرطة، استقر جمال وزوجته في ماجوينداناو العام الماضي، وأنهما "كانا يقومان بمساعدة الأشخاص المحتاجين والفقراء".

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