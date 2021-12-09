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ثالث دولة خليجية يظهر بها «أوميكرون»

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اوميكرون
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الخميس، 09-12-2021 12:11 م

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، عن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال السند، إن حالة الإصابة تعود لمسافر من الجنسية الأوروبية، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية والتي قد تم تسجيل إصابات فيها بمتحور “أوميكرون”، وكان المسافر قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد في وقت سابق، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

وأشار إلى أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة والتي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.
 

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