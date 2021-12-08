الأربعاء 08 ديسمبر 2021
توقيت مصر 18:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مقتل رئيس أركان الجيش الهندي و12 آخرين في تحكم طائرة عسكرية

الجزائر تحتج رسميًا على نتيجة مباراة مصر بسبب هذه الواقعة

الطب الشرعي يفجر مفاجأة حول «الشذوذ الجنسي» لـ«سفاح الإسماعيلية»

رهف القنون تفاجئ الجميع بالاعتذار وتتحدث عن شقيقها

تحطم مروحية عسكرية هندية على متنها قائد أركان الجيش

ضبط كويتية "في حالة غير طبيعية" داخل سيارة

نشطاء يحذرون شاب إماراتي بعد خطوبة«ليندسي»: مدمنة جنس وتمارس كالأرانب

فيديو مخل لسعودي وسورية في سيارة بالشارع يحدث صدمة وبيان عاجل من الشرطة

علماء ينشرون صورة «أوميكرون» في الصين

كاميرا مراقبة تفضح خليجي أثناء هتك عرض طفلة أجنبية عمرها 10 سنوات

ADS
 

كاميرا مراقبة تفضح خليجي أثناء هتك عرض طفلة أجنبية عمرها 10 سنوات

images
ا
Native
Teads
الأربعاء، 08-12-2021 10:37 ص

وثقت كاميرا مراقبة جريمة غير أخلاقية ارتكبها خليجي في الكويت، بحق طفلة أوروبية عمرها 10 سنوات في حوش إحدى العمارات بعد استدراجها.
وفي التفاصيل، فإن وافدة أوروبية تقدمت إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة حولي بالكويت، وبرفقتها طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، وأبلغت الأمنيين أن ابنتها أبلغتها بتعرضها لهتك العرض من قبل شخص مجهول الهوية في العمارة التي يسكنونها، حيث قام باستدراجها خلال لهوها في حوش العمارة، ثم سحبها بعيداً عن الأنظار وفعل فعلته، وسُجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وأفاد مصدر أمني لصحيفة «الراي» بأن «عناصر المباحث أداروا دفة التحري، واطلعوا على ما وثقته كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع، حتى توصلوا إلى شكل الجاني، وبعد البحث عنه تمكنوا من التوصل إليه وضبطه، وبالتدقيق على هويته اتضح أنه خليجي، وبالتحقيق معه أنكر في بادئ الأمر، ما اضطرهم إلى عرضه على الضحية في طابور عرض قانوني فتعرفت عليه وأقر بفعلته، وتم حجزه على ذمة قضية تمهيداً لإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية ضده».
 

إقرأ ايضا

188-165819-ghjhyjhh_700x400

مقتل رئيس أركان الجيش الهندي و12 آخرين في تحكم طائرة عسكرية

0935603f607dc5296a793d40c6994e2e

تحطم مروحية عسكرية هندية على متنها قائد أركان الجيش

download

ضبط كويتية "في حالة غير طبيعية" داخل سيارة

أخبار متعلقة

corona-211021-kuwait

الكويت تتخذ قرارًا عاجلًا بعد ظهور«أوميكرون» في السعودية والإمارات

70fd629d-a768-446e-b73a-09b65f782d9f

الكويت تعلن عن إجراءات مشددة لمنع تسلل «أوميكرون»

217378_6_1627141334

شاهد..ضبط شحنة مخدرات مهربة للكويت بطريقة لا تخطر على بال: في بطون الأغنام