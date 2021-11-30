الكويت تعلن عن إجراءات مشددة لمنع تسلل «أوميكرون»

الثلاثاء، 30-11-2021
04:00 م
شددت الكويت
إجراءاتها الاحترازية داخل منافذها الجوية والبرية والبحرية،
على القادمين إليها، لمنع انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون
" على
أراضيها.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويت
ية عن مصدر حكومي، أكد أن
"مطار الكويت
الدولي، وسائر المنافذ البرية والبحرية، تشهد الآن خطوات جديدة
على الصعيدين الصحي واللوجستي، لمنع دخول أي حالات مصابة بكورونا عموماً،
وبالمتحور أوميكرون
على وجه الخصوص".
وقال المصدر الحكومي إن الكويت
استجابت لمنظمة الصحة العالمية التي أكدت أن
الإغلاق ليس الحل الأمثل لمواجهة أوميكرون
، وأن "الإجراءات الوقائية تكفي
حالياً، خصوصاً في الدول التي ارتفعت وتيرة التطعيم فيها إلى نحو %80 مثل
الكويت
"، معللا تلك الإجراءات بالرغبة في "منع ظهور المتحورات في البلاد".
ولفت إلى أن ظهور أوميكرون
، دفع كثيرا من الكويت
يين إلى الإقبال وبصورة
متزايدة خلال الأيام القليلة الماضية على تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية، مؤكدا أن
هذا الإقبال يمكنه تعزيز المناعة المجتمعية في البلاد.
وأشار المصدر إلى أن خلو غرف العناية المركزة من مرضى كورونا في البلاد،
أدى إلى رفع الضغط عن المنظومة الصحية في البلاد، لافتا إلى أن شهر ديسمبر المقبل
هو "الاختبار الحقيقي في مواجهة أوميكرون
".