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شؤون الحرمين تكشف عن الفئة العمرية الممنوعة من دخول المسجد الحرام

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الحرم المكي
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الأحد، 17-10-2021 04:00 م

كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حسني حيدر، إنه لن يسمح للأطفال دون 12 عاما بالدخول للمسجد الحرام، معبرًا عن آماله في أن يتم ذلك في المستقبل القريب بتعاوننا جميعاً.
وأكد متحدث شؤون الحرمين، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، أن «صحن المطاف سيكون مخصصاً للمعتمرين فقط»، مشيرًا إلى أن جميع الصلوات من السنن الرواتب وسنة الطواف وغيرها من النوافل سيخصص لها مصليات بالدور الأول، توسعة على الطائفين وحرصاً على انسيابية الحركة.
وأشار إلى أن العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي ﷺ تتطلب إصدار تصريح من تطبيق توكلنا للمحصنين فقط بجرعتي اللقاح، أما الصلاة في المسجد النبوي فهي متاحة للمحصنين بجرعتي اللقاح مع إبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.
وأكد أن رئاسة شؤون الحرمين، أطلقت العديد من التطبيقات الإلكترونية التي نسعى من خلالها لتسهيل المناسك لقاصدي الحرمين الشريفين منها تطبيق "تنقل" الذي يتيح خدمة حجز العربات الكهربائية واليدوية بشكل مبكر للراغبين باستخدامها حال أداء المناسك.
وتابع: عادت بفضل الله الدروس العلمية والحلقات القرآنية في جنبات الحرمين الشريفين حضورياً، مع استمرار بثها عبر منصة منارة الحرمين على الهواء مباشرة باللغات العشر، واستمرار المقرأة الإلكترونية في تقديم خدماتها للمسلمين في أنحاء العالم.
 

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