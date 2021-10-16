بعد الأمر الملكي بإقالة الوزير.. الصحة السعودية تتيح لقاك كورونا لـ«الزائرين»

السبت، 16-10-2021
01:40 م
بعد صدروا مر ملكي بإقالة وزير الصحة
، وتخفيف الإجراءات
الاحترازية وعدم التقيد بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، قررت وزارة الصحة
السعودية
إتاحة التسجيل لتلقي اللقاح لحاملي هوية "زائر
".
وكشفت وزارة الصحة
– حسب صحيفة عكاظ المحلية- أن الزائر
للمملكة يمكنه
حاليا الحصول على لقاح "كورونا"، من مراكز مختصة باستقبال الزائر
ين، داعية
إلى التواصل معها على الرقم (937) لمعرفة المراكز التي تقدم التطعيم بلقاح كورونا
للزائر
ين.
وتأتي هذه الخطوة بعد التوسع الكبير في التغطية المجتمعية
بالتحصين من كورونا في السعودية
، إذ تم تقديم نحو 44.5 مليون جرعة من اللقاحات منذ
بدء التطعيم وحتى اليوم، منها نحو 23.9 مليون جرعة أولى و20.6 جرعة ثانية، إضافة إلى
ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس (الجمعة) بأنه تقرر تخفيف الإجراءات الاحترازية
للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا
المستجد «كوفيد-19»، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة
في الأماكن المفتوحة، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين، وإلغاء
التباعد والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد بالعدد،
وذلك اعتبارا من غد (الأحد) 17 أكتوبر 2021.