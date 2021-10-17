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السعودية تعلن إلغاء جميع الرحلات على قطار الحرمين اليوم الأحد

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قطار الحرمين
Native
الأحد، 17-10-2021 12:10 م

ألغيت جميع رحلات قطار الحرمين السريع في السعودية اليوم الأحد، على خلفية عطل كهربائي مفاجئ، بحسب إعلام محلي.
ويربط قطار الحرمين وهو خط سكة حديدية كهربائي بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال 120 دقيقة فقط.
وقالت صحيفة الوطن السعودية إن العطل المفاجئ أدى إلى إلغاء أكثر من 20 رحلة خلال يومي السبت والأحد، ما أدى إلى تكدس المسافرين داخل محطة قطار المدينة المنورة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بمحطة قطار المدينة المنورة لم تسمه إن عطلا وخللا كهربائيا في أنظمة القطار هو السبب وزراء إلغاء كافة الرحلات.
وقال المصدر إن أعمال الإصلاح جارية وقد تمتد إلى يوم غد الأحد، ليتم بعدها استئناف الرحلات.

وأعلن مسؤولو محطة المدينة المنورة في بداية الأمر توفير "باصات" لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، لكنهم تراجعوا لاحقا، معلنين عن إعادة مبالغ التذاكر للمسافرين مع تعويض بنسبة 25%.

وتسبب العطل المفاجئ في قطار الحرمين الذي تبلغ سرعته 300 كلم/ساعة، في ارتفاع أسعار السيارات الخاصة واستغلال المسافرين عبر توصيلهم إلى وجهاتهم بمبالغ كبيرة، وفق ما أفاد به أحد الركاب للصحيفة.
 

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